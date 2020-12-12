Прокуратура начала проверку по факту инцидента на нефтяном месторождении имени Требса в НАО. Там из-за разгерметизации рукава высокого давления погиб один и пострадали три человека. Как передает ТАСС, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. О начале проверки по своей линии объявило и Следственное управление СК по Архангельской области и НАО. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нефтеразлива, по данным МЧС, удалось избежать. Разработку месторождения имени Требса ведет компания «Башнефть-Полюс».