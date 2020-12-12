Не менее 30% населения должны быть привиты от коронавируса в течение полугода. Утечки в региональных правительствах позволяют прояснить детали кампании. Подробнее о них Алексей Осин

Треть – это задача-минимум. Оптимальным называется планка в 60 процентов. Портал «Медуза», который сообщил об этом со ссылкой на источники в кабинетах министров Калиниградской и Нижегородской областей, пытался выяснить насколько это реально. В Москве за эти несколько дней удалось сделать прививки только 6 тысячам человек, при этом надо учесть, что это только первая часть протокола. Процедуру нужно повторить через 21 день. Кроме того, в час можно принять только двух пациентов. Всего для решения задачи потребуется 20 миллионов доз, тогда как пока изготовлено всего триста тысяч. Впрочем темпы производства будут со временем наращиваться. Премьер-министр Михаил Мишустин, объявил, что в декабре в регионы будет отправлено полмиллиона единиц вакцины, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к февралю можно будет привить уже семь миллионов человек.

Первоначально предполагалось, что вначале будут прививать группы риска – врачей, учителей, служащих, однако в первые дни кампании в Москве и области записывают всех желающих.