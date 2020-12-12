Умер народный артист России Валентин Гафт

Похороны Валентина Гафта состоятся на Троекуровском кладбище в Москве 15 декабря. Народный артист России умер сегодня в возрасте 85 лет. На протяжении последних 50 лет актер играл в «Современнике». Гафт известен ролями в фильмах «Гараж», «Небеса обетованные», «Чародеи» и других. Прощание с актером пройдет в театре «Современник».

Актеру Театра на Таганке Юрию Доронину запомнилась совместная работа с Валентином Гафтом в фильме «Небеса обетованные». Об этом Доронин рассказал радиостанции «Эхо Москвы».