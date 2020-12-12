РПЛ проведет проверку в связи с конфликтом после матча 18 тура между «Сочи» и «Спартаком»

РПЛ проведет проверку в связи с конфликтом после матча 18-го тура между «Сочи» и «Спартаком». «Сочи» сегодня на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 1:0. После встречи «Спартак» обвинил игрока «Сочи» Жоаозиньо в том, что он ударил тренера красно-белых Андреаса Хинкеля. Кроме того, в пресс-службе москвичей рассказали, что тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин спровоцировал конфликт с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско. При этом тренер «Сочи» Олег Фоменко назвал виновником конфликта Тедеско. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе РПЛ, участники инцидента опрашиваются, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после изучения всех материалов даст КДК РФС.

