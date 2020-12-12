ЕС намерен возглавить мировые усилия по сокращению углеродных выбросов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата. Она подтвердила намерение ЕС снизить выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести углеродный след европейской экономики к нулю. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен перестроить всю свою экономику, чтобы она соответствовала климатическим задачам сообщества.
ЕС намерен возглавить мировые усилия по сокращению углеродных выбросов
ЕС намерен возглавить мировые усилия по сокращению углеродных выбросов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата. Она подтвердила намерение ЕС снизить выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести углеродный след европейской экономики к нулю. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен перестроить всю свою экономику, чтобы она соответствовала климатическим задачам сообщества.