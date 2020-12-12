ЕС намерен возглавить мировые усилия по сокращению углеродных выбросов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата. Она подтвердила намерение ЕС снизить выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с 1990 годом, а к 2050 году свести углеродный след европейской экономики к нулю. Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен перестроить всю свою экономику, чтобы она соответствовала климатическим задачам сообщества.

