Более 100 человек, по данным МВД, задержаны в ходе протестной манифестации в Париже. Полиция применила спецсредства при разгоне шествия против законопроекта «О глобальной безопасности». Как передает ТАСС, участники акции забрасывали полицейских бутылками и петардами. На это полиция ответила водометами и слезоточивым газом. Протестующие выступают против одной из статей законопроекта, которая фактически запрещает фото— и видеосъемку сотрудников полиции при исполнении ими своих обязанностей.