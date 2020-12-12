Более 100 человек, по данным МВД, задержаны в ходе протестной манифестации в Париже. Полиция применила спецсредства при разгоне шествия против законопроекта «О глобальной безопасности». Как передает ТАСС, участники акции забрасывали полицейских бутылками и петардами. На это полиция ответила водометами и слезоточивым газом. Протестующие выступают против одной из статей законопроекта, которая фактически запрещает фото— и видеосъемку сотрудников полиции при исполнении ими своих обязанностей.
2020-12-12T20:34:08+03:00
2020-12-12T20:34:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 12 декабря 2020
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