Один из футболистов «Сочи» после матча ударил помощника главного тренера московского «Спартака» Андреаса Хинкеля

Один из футболистов «Сочи» после матча 18-го тура ЧР ударил помощника главного тренера московского «Спартака» Андреаса Хинкеля. Во всяком случае, так в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил наставник столичной команды Доменико Тедеско. Имя игрока, ударившего тренера, он не уточнил. «Спартак» уже обратился к делегату матча с просьбой внести в протокол данные о конфликте.

Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи завершилась сегодня со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.