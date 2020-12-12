МИД Казахстана выразил протест по поводу высказываний депутата ГД Вячеслава Никонова об этой стране. Никонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза и что «Казахстана просто не существовало» В Нурсултане сочли высказывания российского политика провокационными и наносящими серьезный ущерб союзническим отношениям. МИД Казахстана в соответствующей ноте заявил, что ждет «адекватную оценку» российской стороной подобных заявлений и надеется на их недопущение в дальнейшем.