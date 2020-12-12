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20:31, 12 декабря 2020

МИД Казахстана выразил протест по поводу высказываний депутата ГД Вячеслава Никонова об этой стране

МИД Казахстана выразил протест по поводу высказываний депутата ГД Вячеслава Никонова об этой стране. Никонов в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале» заявил, что территория Казахстана — это большой подарок со стороны России и Советского Союза и что «Казахстана просто не существовало» В Нурсултане сочли высказывания российского политика провокационными и наносящими серьезный ущерб союзническим отношениям. МИД Казахстана в соответствующей ноте заявил, что ждет «адекватную оценку» российской стороной подобных заявлений и надеется на их недопущение в дальнейшем.



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