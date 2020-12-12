Один человек погиб и трое пострадали на нефтяном месторождении имени Требса в НАО, где произошла разгерметизация рукава высокого давления. «Нефтеразлива удалось избежать. В настоящее время скважина заглушена», — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
2020-12-12T20:31:10+03:00
2020-12-12T20:35:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 12 декабря 2020
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