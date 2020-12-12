РПЦ не будет вводить одноразовые ложечки для причастия во время литургии. Как рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, в церквях используется адекватный и оптимальный метод в борьбе с коронавирусом. Он уточнил, что отменено целование чаши после причастия, а ложечка должна либо протираться проспиртованной салфеткой, либо окунаться в спирт и горячую воду после каждого причастника. При этом представитель РПЦ подчеркнул, что святые дары – кровь и тело Хртсотво — исцеляют и не могут быть источником заражения.