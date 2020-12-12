Более 100 человек, по данным МВД, задержаны в ходе манифестации в Париже. Там сегодня протестовали против законопроекта «О глобальной безопасности». В настоящее время, как передает ТАСС, колонна демонстрантов в сопровождении усиленных отрядов полиции движется по бульвару Сен Мартен и направляется на площадь Республики. Люди выступают против статьи законопроекта, которая фактически запрещает фото— и видеосъемку сотрудников полиции при исполнении ими своих обязанностей.
2020-12-12T20:03:02+03:00
2020-12-12T20:03:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 12 декабря 2020
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