Более 100 человек, по данным МВД, задержаны в ходе манифестации в Париже. Там сегодня протестовали против законопроекта «О глобальной безопасности». В настоящее время, как передает ТАСС, колонна демонстрантов в сопровождении усиленных отрядов полиции движется по бульвару Сен Мартен и направляется на площадь Республики. Люди выступают против статьи законопроекта, которая фактически запрещает фото— и видеосъемку сотрудников полиции при исполнении ими своих обязанностей.