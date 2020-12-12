На территории непризнанной НКР нарушен режим прекращения огня, сохранявшийся с 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России. Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Карабаха в направлении сел, которые по соглашению о прекращении огня, остались под контролем Армении. Россия уже потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.
2020-12-12T20:02:23+03:00
2020-12-12T20:02:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 12 декабря 2020
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