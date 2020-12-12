На территории непризнанной НКР нарушен режим прекращения огня, сохранявшийся с 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России. Ранее Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные возобновили наступление на юге Карабаха в направлении сел, которые по соглашению о прекращении огня, остались под контролем Армении. Россия уже потребовала от сторон конфликта в Карабахе соблюдать перемирие.