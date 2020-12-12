Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби — последнего, 17-го этапа ЧМ по автогонкам «Формулы-1». Второе место занял финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» в воскресной гонке будет стартовать с седьмой позиции.