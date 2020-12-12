Глава регулятора США отверг предположения СМИ, что ему грозили увольнением, если он не одобрит вакцину от коронавируса

Глава регулятора США отверг предположения СМИ, что ему грозили увольнением в случае неодобрения вакцины против коронавируса. По словам Стивена Хана, такая трактовка событий неверна. В пятницу газета The Washington Post выступила с утверждением, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил Хану, чтобы он писал прошение об отставке, если регулятор не одобрит вакцину от компаний Pfizer и BioNTech. Белый дом эту информацию комментировать отказался. Ранее Дональд Трамп требовал одобрить вакцину немедленно.
2020-12-12T19:37:48+03:00
2020-12-12T19:37:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:37, 12 декабря 2020
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