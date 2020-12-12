Полиция нашла злоумышленников, укравших деньги со счетов бизнесмена с криминальным прошлым Анатолия Быкова. Сам Быков находится в СИЗО по подозрению в организации убийства двух человек в 1994 году. Как сообщили РИА «Новости» в МВД, полиция задержала подозреваемых в краже более 122 миллионов рублей со счетов клиентов банка, в т.ч. и у Быкова. О краже денег со своих счетов красноярский бизнесмен и политик заявил после ареста в мае.

