Высказывание депутата Вячеслава Никонова на Первом канале Казахстане спровоцировало дипломатический скандал

Высказывание Вячеслава Никонова на Первом канале о Казахстане спровоцировало дипломатический скандал. Выступая в телеэфире, он заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

В связи с этим МИД Казахстана вручил российскому представителю ноту протеста. По словам замминистра иностранных дел Марата Сыздыкова, Казахстан ожидает «адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и недопущения их впредь.