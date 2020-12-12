Марш народного трибунала 20 декабря может стать последней крупной акцией в Белоруссии в этом году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. «Погода теперь союзник Лукашенко. Эта холодная зима и снег, конечно, не помогают людям почувствовать себя хозяевами в своей стране. Но видится, что, несмотря на холод и мороз, люди выходят и по выходным, и по будним дням, и сегодня, в субботу, многие дворы выходили на акции протеста. Завтра мы ожидаем, что снова акции пройдут по всему Минску, в регионах, в областных центрах и, самое важное, что эти акции станут подготовкой к 20 числу. 20 декабря запланирован марш народного трибунала – это, возможно, будет последняя крупная акция в форме марша в этом году», — сказал Вячорка.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании народного трибунала для президента Александра Лукашенко и сторонников его режима. По ее словам, совместно с онлайн-платформами «Зубр» и «Голос», которые занимались наблюдением на выборах, оппозиция разработала систему фиксации свидетельств преступлений. Туда можно будет загрузить фото и видео, подтверждающие незаконные действия силовиков, и в дальнейшем они могут быть использованы на суде. Самим силовикам она пообещала амнистию, если они будут сообщать о преступлениях коллег.

На 20 декабря Светлана Тихановская запланировала «массовый марш с заявлением народного обвинения».