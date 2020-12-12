«Спартак» проиграл «Сочи» в матче 17 тура чемпионата России по футболу. Матч начался с минуты молчания в честь артиста Валентина Гафта, который был преданным болельщиком «Спартака».

«Спартак» отлично провел первый тайм и даже забил гол, однако арбитр его отменил, посчитав, что нападающий Джордан Ларссон подыграл себе рукой, приняв передачу с фланга. После перерыва лидер сочинцев Кристиан Нобоа мощно и точно пробил из-за штрафной, а оставшееся время «Спартак» владел мячом, но ни сравнять счет, ни тем более победить не смог. 1-0. Как и в первом круге южный клуб отобрал у красно-белых очки.

Судья осенней встречи Казарцев, который после той игры был отстранен от работы, снова стал героем скандала. Он обслуживал встречу между «Ротором» и «Уфой», в которой сумел принять несколько важных решений в пользу хозяев. Он не назначил пенальти в ворота волгоградцев даже после просмотра ВАР, хотя Микелтадзе очевидно подставил руку под летящий в ворота мяч, а затем удалил игрока «Уфы» Морозова, впрочем, вполне справедливо. «Ротов» победил 1-0. Несколько позже в РФС признали, что пенальти все-таки был.

В эти минуты начинается матч между «Зенитом» и «Динамо». Питерский клуб может единолично возглавить таблицу в случае победы.