Высказывание Вячеслава Никонова в телеэфире спровоцировало дипломатический скандал с Казахстаном

Высказывание Вячеслава Никонова в телеэфире спровоцировало дипломатический скандал. Выступая на Первом канале, депутат ГД заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». В связи с этим МИД Казахстана вручил российскому представителю ноту протеста. По словам замминистра иностранных дел Марата Сыздыкова, Казахстан ожидает «адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и недопущения их впредь.

Политолог Аркадий Дубнов считает, сто подобные заявления могут осложнить российско-казахстанские отношения. «В Казахстане давно отдают себе отчет в том, что среди российской правящей элиты распространены представления о том, что русскому миру, который пытался защищать русскоязычных на востоке Украины, еще предстоит, возможно, работа по защите русских на севере Казахстана. В Казахстане такого рода высказывания всегда возбуждают серьезные русофобские настроения, особенно среди молодого поколения, которые воспринимают как данность суверенность нынешнего Казахстана, и рассматривают такие выпады как покушение на территориальную целостность и суверенитет Казахстана», — сказал он. Дубнов подчеркнул, что Казахстан дает понять, что «будет жестко реагировать на такие выпады, несмотря на добрососедские отношения с Россией».

О реакции российского МИДа пока не сообщалось