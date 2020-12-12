Управление по санадзору США одобрило вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Препарат стал первым разрешенным для использования в стране. Дональд Трамп объявил, что вакцинация начнется «менее чем через 24 часа». Ранее вакцину от Pfizer и BioNTech одобрила Великобритания, где вакцинация началась 8 декабря.
2020-12-12T18:37:05+03:00
2020-12-12T18:37:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 12 декабря 2020
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