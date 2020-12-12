Дипломатический скандал разразился после заявления в телеэфире депутата ГД Вячеслава Никонова. Выступая на Первом канале, он заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». В связи с этим в МИД Казахстана вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Александру Комарову. По словам замминистра иностранных дел Марата Сыздыкова, Казахстан ожидает «адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и недопущения их впредь».
2020-12-12T18:36:42+03:00
2020-12-12T18:36:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:36, 12 декабря 2020
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