Дипломатический скандал разразился после заявления в телеэфире депутата ГД Вячеслава Никонова. Выступая на Первом канале, он заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». В связи с этим в МИД Казахстана вручил ноту протеста временному поверенному в делах России Александру Комарову. По словам замминистра иностранных дел Марата Сыздыкова, Казахстан ожидает «адекватной оценки российской стороной подобных высказываний и недопущения их впредь».