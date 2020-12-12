РПЦ не планирует вводить одноразовые ложки для причастия. Введенных противоэпидемических мер достаточно для того, чтобы сделать богослужения безопасными, — сообщил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Иларион отметил, что в Церкви понимают, что не могут обезопасить сосуды, в которых хранятся или при помощи которых преподаются святые дары, от потенциальной передачи вируса от предыдущего причастника.