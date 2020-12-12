Активисты установили картонную фигуру политолога Валерия Соловья на Невском проспекте в Петербурге. Сам Соловей отбывает десятидневный арест.

Сторонники движения «Перемен» поставили картонную фигуру политолога Валерия Соловья около пятиметрового Деда Мороза на Невском проспекте рядом с колоннадой Гостиного двора. Участники акции фотографировались с изображением основателя движения и предлагали сделать фото прохожим. Полиция не вмешивалась в происходящее, хотя, по сообщению участников, сотрудники заинтересовались содержимым коробки с надписью «Свободу профессору Валерию Соловью», а также проверили документы у активистов. Издание МБХ медиа рассказывает, что картонную фигуру сломали сторонники движения НОД. Участники сфотографировали половинки изображения и закончили акцию. Напомним, сам Соловей отбывает десятидневный арест за несогласованное мероприятие, которое он якобы организовал неделю назад. 5 декабря политолога задержали у Гостиного двора после того, как кто-то бросил дымовую шашку в толпу горожан, которые хотели с ним пообщаться.

Накануне петербургский городской суд отказался рассматривать жалобу на арест Соловья. Защита готовит новую апелляцию.