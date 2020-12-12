В День Конституции сразу в нескольких точках Москвы прошли акции протеста

Несколько сотен человек вышли сегодня на Пушкинскую площадь к памятнику поэта. Трансляцию в фейсбуке вел сайт «Рупор Москвы». В толпе мелькала советская символика и плакаты с призывом освободить экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Полиция практически не вмешивалась, представителей МВД лишь заинтересовал лозунг: «Мы ждем перемен». Женщина с табличкой пояснила, что это не призыв, а слова из песни.

Целую серию пикетов у администрации президента, Генпрокуратуры и зданий силовых ведомств провело сегодня движение «Левый фронт». Об этом «Эху» рассказал координатор организации Сергей Удальцов. По словам Удальцова, на пикетах обошлось без задержаний. Полицейские проверили документы у участников акции.

Власти Москвы отказывают в проведении митингов в городе из-за эпидемии коронавируса.