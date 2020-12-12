На МКС произошла череда поломок, как в российском, так и в американском сегменте

На международной космической станции произошла череда поломок, как в российском, так и в американском сегменте.

Из строя вышла российская система получения кислорода «Электрон ВМ». Это уже четвертая авария. Три предыдущих случились в октябре, однако после консультаций с центром управления полетом ее работу удалось восстановить к декабрю. Сейчас запустить систему не удается. Сбой был связан с падением давления и произошел, когда на станции включили пылесос. Дефицит воздуха однако экипажу не грозит. Во-первых, на МКС есть запасы кислорода, а во-вторых, работает резервная аппаратура на американском сегменте, где тоже не обошлось без проблем. Вышел из строя блок зарядки аккумуляторной батареи, который находится за бортом станции. Энергоснабжение упало на треть, что привело к отключению компьютера, высокоскоростной связи с Землей, а также датчиков дыма в модуле Юнити. Не работает и один из четырех гироскопов, отвечающих за ориентацию станции в пространстве.

Сейчас на международной космической станции работает экипаж из шести человек: двое россиян, трое американцев и японский астронавт.