Советский и российский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. К смерти привели осложнения, вызванные инсультом, рассказали в семье Народного артиста России.

Сотни ролей в кино и театре. Многие из них давно стали классикой. «Чародеи», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Здравствуйте, я ваша тётя». Представить эти и многие другие фильмы без рассудительного, ироничного, весёлого, порой задумчивого, но неизменно обаятельного Валентина Гафта невозможно. Больше семидесяти лет жизни Валентин Иосифович посвятил сценическому искусству: от школьной самодеятельности и школы-студии МХАТа до театра «Современник», куда в конце 60-х попал по приглашению художественного руководителя Олега Ефремова. Там Гафт прослужил больше полувека. На сцене театра, ставшего родным домом, создал десятки ярких, запоминающихся образов. Среди наиболее известных ролей — Петр Адуев в «Обыкновенной истории», Вершинин из «Трех сестер», городничий в «Ревизоре». В кино Валентин Гафт дебютировал в 56-м году в эпизодической роли в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Пик популярности актёра пришелся на 70-80-е годы. Роли в фильмах Эльдара Рязанова считают одними из лучших в тот период. В конце 70-х на экраны выходит комедия «Гараж», в которой Валентин Иосифович сыграл председателя правления кооператива, ветеринарного врача Сидорина. Реплики оттуда сразу ушли в народ. Гараж

Вскоре Гафт перевоплотился в полковника Покровского в другом фильме Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово» и даже исполнил проникновенный романс.

Актер сыграл в таких фильмах, как «17 мгновений весны», «Гонки по вертикали», «Визит к Минотавру» и «Мастер и Маргарита». В этом фильме Юрия Кары он предстал в образе Воланда. Писал эпиграммы — иногда безобидные, иногда едкие. Его поэтические вечера неизменно проходили с аншлагами. О себе он как-то написал: «Гафт очень многих изметелил и в эпиграммах съел живьем, набил он руку в этом деле, а остальное мы набьем». Валентин Иосифович озвучил несколько мультфильмов, в том числе «Пёс в сапогах» и «Праздник непослушания». Актер также записал более 20-ти радиоспектаклей.

С Валентином Гафтом простятся во вторник в театре «Современник». Похоронят актера в тот же день на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.

Председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель московского театра «Et Cetera» Александр Калягин сказал «Эху», что Валентин Гафт был великолепнейшим актером и его работа может служить образцом для артиста. Калягин добавил, что этот год стал очень тяжелым для театральной общественности, потому что уходят лучшие. Каждую роль надо прожить, — об этом сам Валентин Гафт говорил в эфире радиостанции в программе «Театральная площадь».