Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса. Как рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, выборы главы AIBA состоялись сегодня во время конгресса, который проходит в онлайн-формате. Кремлев в ноябре 2018 года вошел в исполком AIBA.
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса
Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса. Как рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, выборы главы AIBA состоялись сегодня во время конгресса, который проходит в онлайн-формате. Кремлев в ноябре 2018 года вошел в исполком AIBA.