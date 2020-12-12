Генсек Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации любительского бокса. Как рассказал РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, выборы главы AIBA состоялись сегодня во время конгресса, который проходит в онлайн-формате. Кремлев в ноябре 2018 года вошел в исполком AIBA.

