Подозреваемый в убийстве гражданин Ирана убит силовиками, после того как взял в заложники 10 пассажиров автобуса. Инцидент произошел в провинции Кум. Полиция преследовала вооруженного подозреваемого, после чего он захватил междугородний автобус с пассажирами. О пострадавших не сообщается.

