В администрации США считают, что у компании Nord Stream 2 нет ресурсов для завершения проекта. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного представителя американского правительства. По его словам, по этому трубопроводу никогда не будет транспортироваться российский газ.

Накануне российское судно «Фортуна» приступило к достройке участка газопровода, проходящего по шельфу в исключительной экономической зоне Германии. По данным S&P, трубопровод построен более чем на 90%. Всего осталось уложить около 150 км, из них около 147 км в водах Дании и несколько километров в Германии.