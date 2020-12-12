Исследователям удалось расшифровать еще одно послание американского маньяка по прозвищу Зодиак. На это ушло больше 50 лет.

Над «Шифром 340», названном так по количеству символов, бились специалисты из США, Бельгии и Австралии. Газета San Francisco Chronicle пишет, что эксперты надеялись узнать имя убийцы, однако его там не оказалось. В тексте преступник пишет, что не боится смерти, так как в раю у него «есть достаточно рабов» — так маньяк называет своих жертв. Также он отрицает, что в 1969 году звонил в полицию – тогда аноним, представившийся Зодиаком, пытался организовать свое появление на телевизионном шоу, но так и не вышел в эфир.

Преступник действовал в 60-х годах прошлого века и стал широко известен из-за своих посланий, которые он отправлял в газеты Сан-Франциско. Убийца утверждал, что, расшифровав их, полиция сможет его поймать. Зодиак говорил, что убил почти 40 человек, однако доказано только 5 эпизодов. Его личность до сих пор не раскрыта.

Сейчас неразгаданными остаются еще два послания, в одном из которых может быть имя маньяка. Считается, что из-за малого количества символов в каждом из них, найти ключ будет практически невозможно.