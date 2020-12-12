Тысячи россиян продолжают путешествовать по Европе, несмотря на запреты на передвижения, которые действуют из-за пандемии коронавируса.

С конца марта границы с большинством стран Европы остаются закрытыми. Исключения тем не менее есть. Частично открыта Греция, полеты разрешены в Великобританию, Швейцарию и Турцию. Тем не менее, тысячи граждан нашей страны останавливаются в отелях и пересекают границы и других государств. В статистике, которую приводит РБК первое место занимает Германия, где в отелях, в сентябре остановились около 7 тысяч россиян, однако количество рухнуло на 90 процентов сравнении с обычным. В Чехии жили в два раза меньше граждан нашей страны, а в октябре их количество сократилось еще вдвое. В Финляндии обнаружилось около 700 россиян, а вот в Испании, где иностранцев считают на въезде, границу не пересек ни одним наш соотечественник. Эксперты полагают, что возможность путешествовать сохранили обладатели двойного гражданства, вида на жительство и члены делегаций, в частности спортивных.

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Верховный посол ЕС в России Маркус Эдерер заявил, что в скором времени ожидать открытия границ не стоит.