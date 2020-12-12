За сутки в России выявили 28 тысяч случаев COVID-19. Общее число зараженных с начала пандемии, по данным Оперативного штаба, превышает 2,6 миллионов.

В Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. В первую очередь в них будут прививать медиков, педагогов и соцработников.

Сейчас в Петербурге готовы к работе 14 пунктов для проведения вакцинации, предстоит открыть ещё 50, рассказал изданию «Петербургский дневник» вице-губернатор Олег Эргашев. По планам Смольного, в первую очередь прививку получат около 110 тысяч горожан. Это работники системы здравоохранения, образования и социальных служб, которые дадут согласие на процедуру. В то же время, по оценке чиновников, система сможет принять только 50 тысяч доз вакцины. Эргашев уточнил, что в Петербурге уже привили лишь 270 медиков, из них четверть – прошла оба этапа процедуры. До конца года прививку, по планам Смольного, получат около трёх тысяч горожан.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что в январе в город поставят ещё около полумиллиона доз вакцины.