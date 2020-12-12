Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Сборная России финишировала четвертой. Таким образом российские биатлонисты увеличили число гонок без наград до 30. В последний раз медаль в составе команды выигрывал Александр Логинов, 16 февраля финишировавший третьим в гонке. В 16:45 стартует мужская эстафетная гонка. Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится 13 декабря.

