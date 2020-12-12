Стоимость проезда в московском транспорте повысится в 2021 году примерно на уровень инфляции. Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, в ближайшее время вопрос будет вынесен на правительство Москвы. Прогнозируемый уровень инфляции в 2021 году составит 3,5%.