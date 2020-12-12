У станции метро «Гостиный двор» в Петербурге прошла акция в поддержку политолога Валерия Соловья

Известного критика Кремля задержали 5 декабря по обвинению в нарушении порядка проведения массовой акции и арестовали на 10 суток. Как передает Росбалт, несогласие с арестом пришли выразить около 30 человек — членов политического движения «Перемен», основанном Соловьём. У пятиметрового Деда Мороза на Гостином дворе установили картонную фигуру Соловья, рядом с которой фотографировались участники акции. Полиция в происходящее не вмешивалась, но у некоторых участников проверили документы.