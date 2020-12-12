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16:07, 12 декабря 2020

Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету в сезоне на этапе Кубка Мира по биатлону в Австрии

Сборная Норвегии выиграла вторую эстафету в сезоне на этапе Кубка Мира по биатлону в Австрии.

Норвежки победили, несмотря на штрафной круг на втором этапе, который обычно для команды становится фатальным. Это, кстати случилось со сборной России. После первого этапа Екатерина Павлова передала эстафету пятой, однако Ирина Казакевич допустила четыре промаха на стойке и ей пришлось бежать дополнительные 150 метров. После этого Россия откатилась на границу первой десятки и медали разыгрывали уже без нас, причем с участием Норвегии и Германии, которые тоже бежали штрафной круг. На финише Норвегия спокойно финишировала с комфортным преимуществом. Сборная Франции завоевала серебро , а бронзу на финише разыграли Швеция и Германия. Эльвира Оберг на две десятых опередила Дениз Херман. Сборная России осталась восьмой.

Через несколько минут в Австрии начнется еще один вид программы. На дистанцию уйдут мужчины, которых ожидает гонка преследование.



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