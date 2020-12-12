В Иране казнён оппозиционный журналист, диссидент Рухолла Зам. Его обвинили в антиправительственной деятельности и шпионаже. Такие суровые приговоры в Иране приводятся в исполнение не часто, — отметил в интервью «Эху» российский эксперт Владимир Евсеев:

Рухолла Зам постоянно проживал в Европе, но его под предлогом интервью пригласили в Ирак, где и похитили.

Международная организация «Репортёры без границ» решительно осудила казнь журналиста.