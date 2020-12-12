Народный артист России Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни.

Гафт умер после продолжительной болезни. Его супруга Ольга Остроумова рассказал агентству «Интерфакс», что причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет. По предварительной информации, прощание состоится в следующий вторник в театре «Современник», похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Гафт – выпускник школы-студии МХАТ. С конца 50-х годов успел поработать сразу в нескольких театрах, а с 1969 служил в «Современнике» и стал его звездой. Карьера в кино стартовала с эпизодов, а самые знаменитые роли, пожалуй, сыграл у Эльдара Рязанова: в фильмах «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и других. Одним из ярких персонажей, созданных Гафтом, стала роль в фильме Константина Бромберга «Чародеи».

Помимо театральных и киноролей на счету актера радиоспектакли и голоса героев мультфильмов. Он прославился не только как артист, но и как поэт – создатель знаменитых эпиграмм.

Соболезнования в связи со смертью Валентина Гафта сегодня выразили многие деятели культуры и искусства, а также едва ли не все руководство страны – от президента до спикеров обеих палат парламента и мэра Москвы.