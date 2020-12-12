В Ижевске разбили машину, на которой туда приехали Алехина, Штейн и активистка «Другой России» Шалина

12 декабря. Машину, на которой приехали участница группы Pussy Riot Мария Алехина, муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн и руководитель московского отделения партии «Другая Россия» Ольга Шалина, разбили на парковке под Ижевском. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

«Мы приехали на машине друзей в гости к моей подруге в Удмуртию. Пока мы находились в течение трех часов у нее дома, разговаривая с ее сыном, нам разбили машину, лобовое стекло, бензобак, повредили тормоза. Мы составили протокол в полиции», — сказала она. Алехина предположила, что нападение было организовано заранее. «Мы постили в сториз инстаграма, где мы находимся, всю дорогу от Москвы. Когда мы добрались до поселка, мы поставили машину на специально огороженную парковку, там стояли другие машины. Не думаю, что это просто проходящие люди, которые вдруг решили взломать тачку с московскими номерами, там не такое место, чтобы ее просто так можно было заметить. Мы думаем, что это как-то организованно было», — заключила она.