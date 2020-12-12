Мордовия и Ярославская область присоединилась к регионам, где местные власти объявили 31 декабря выходным днем. То же самое порекомендовал сделать работодателям и глава Алтая. Жители каких уголков страны будут отдыхать в Новый год, расскажет Константин Мирошников.

Число субъектов Федерации, где гражданские и муниципальные госслужащие не выйдут на работу в последний день уходящего года, перевалило за 20. При этом в подавляющем большинстве случаев местные власти приняли решение не добавить один лишний выходной, а перенести его с субботы 26 декабря. Во многих регионах вопрос рабочего 31 декабря остается открытым, но есть и те, кто твердо решил потрудиться – в частности об этом заявили в Калининградской, Омской, Псковской и Ленинградской областях, Башкирии и Марий Эл.

Судя по многочисленным голосованиям, устраиваемым в интернете, большинство россиян были бы рады выходному на Новый год. Так, в опросе, который на днях провел интернет-сервис SuperJob, за это высказались свыше 80%.

В следующем году 31 декабря будет выходным днем на федеральном уровне.