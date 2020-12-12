Еще одному столичному заведению грозит закрытие из-за несоблюдения правил во время пандемии коронавируса, сообщает столичный Оперштаб.

Речь идет о ресторане Bla Bla Bar. Во время концерта певца Niletto не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, а также были выявлены нарушения масочно-перчаточного режима, уточняет штаб.

Ранее в столице по аналогичной причине опечатали большой клуб Адреналин стадиум после концерта «Кипелов». Как сообщает Оперативный штаб, неизвестные сорвали пломбы на входе в клуб.