Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россиянки — восьмые

Сборная Норвегии заняла первое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Сборная Норвегии показала результат 1 час 8 минут 4,3 секунды, пробежав один штрафной круг на восьми огневых рубежах и использовав шесть дополнительных патронов. Второе место заняли представительницы Франции (отставание 24,5 секунды; 0 кругов + 16 патронов), третьей финишировала команда Швеции (+32,5; 1+9).

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой заняла четвертое место (+1.51; 1+8).

Позднее в субботу пройдет мужская эстафетная гонка, начало — 16:45 по московскому времени.