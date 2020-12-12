Проблемы возникли на американском сегменте Международной космической станции

Отказ в системе электропитания — именно этим объяснил американский экипаж случившееся. Часть оборудования из-за инцидента отключена, передаёт агентство РИА, оно ссылается на переговоры астронавтов с Землёй. Электричество для Международной космической станции генерируется при помощи панелей солнечных батарей. Их снаружи американского сегмента МКС находится восемь. О неполадках астронавтам утром сообщил один из специалистов Центра управления полетами в Хьюстоне. По его словам, снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи. Электропитание на треть сократилось. В модуле пришлось отключить датчики дыма и компьютер. Высокоскоростная связь с Землёй временно не работает. Газета Коммерсант отмечает, что неполадки на МКС случаются нередко. К примеру, в прошлом месяце трещина в российском модуле «Звезда» стала причиной утечки воздуха. За месяц до этого космонавты сообщали о проблемах с системой подачи кислорода.

Сейчас на Международной космической станции работают двое россиян, четверо американских астронавтов и их японский коллега.