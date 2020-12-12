Писатель Захар Прилепин увидел «еврейский след» в решении жюри премия «Большая книга». Позавчера главную награду получил постоянно проживающий писатель Александр Иличевский. Прилепин по этому поводу написал в «Фейсбуке», что «в жюри примерно 50 евреев». Один из экспертов «Большой книги» Ольга Новикова в интервью «Эху» дала понять, что не очень удивлена случившимся.

Ольга Новикова добавила, что настоящий писатель непременно должен быть мудрым человеком.

Захар Прилепин сейчас известен не только как прозаик, но и как политик, не так давно он основал партию консервативного толка «За правду» и планирует участвовать в парламентских выборах.