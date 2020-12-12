В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными

Все парковки на улицах столицы, кроме плоскостных парковок с шлагбаумом, будут бесплатными с 1 по 9 января, сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«В праздничные дни все парковки на улицах города бесплатные, в эти январские праздники они также будут бесплатными. Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций», — сказал Ликсутов.