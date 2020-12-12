Актер Валентин Гафт скончался на 86-м году жизни. Актер окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году. Работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, «Ленкоме», Театре сатиры. Служил в труппе Московского театра «Современник» с 1969 года. Валентин Гафт снялся во множестве картин. Одной из самых запоминающихся была его роль полковника Покровского в ленте «О бедном гусаре замолвите слово».

Прощание с Валентином Гафтом состоится 15 декабря в театре «Современник». В этот же день актера похоронят на Троекуровском кладбище.