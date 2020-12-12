Валентин Гафт был образцом того, как должен работать актер – худрук театра «Et Cetera»

Валентин Гафт был образцом того, как должен работать актер. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель московского театра «Et Cetera» Александр Калягин.

«Валентин Гафт был блестящим, великолепнейшим актером, его всего любили, и фильмы, и спектакли его. Для меня он образец, как актер может работать. Эта скрупулезность, эта настойчивость, въедливость потрясала. Поначалу это всегда казалось очень тяжело, а потом выясняется, что это самый идеальный и лучший подход к ролям, к тому, что ты делаешь. Так и надо работать. Он не подарок для того, чтобы с ним работать вместе, но работать все равно было радостно. Он понимал, что он задерживает репетицию, мучает актеров, но все как ни странно потом включались в эту работу», — сказал он.

А.Калягин добавил, что Валентин Гафт запомнится всем «и как человек, и как гражданин».

Российский и советский актер Валентин Гафт умер на 86-м году жизни. Информацию о смерти артиста подтвердила его супруга Ольга Остроумова. По ее словам, причиной смерти стал инсульт, после которого актер восстанавливался несколько лет. Прощание пройдет в театре «Современник». Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище, на аллее актеров.