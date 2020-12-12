На Международной станции частично отказала система электропитания. Это произошло на американском сегменте МКС. Часть оборудования отключена. Это следует из трансляции переговоров, которые экипаж ведёт сейчас с Землёй. Судя по сообщению агентства «Интерфакс», снаружи станции выключился один из блоков аккумуляторной батареи. Сейчас на МКС работают двое россиян, четверо американцев и один японец.
2020-12-12T14:21:22+03:00
2020-12-12T14:21:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:21, 12 декабря 2020
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