На Международной станции частично отказала система электропитания. Это произошло на американском сегменте МКС. Часть оборудования отключена. Это следует из трансляции переговоров, которые экипаж ведёт сейчас с Землёй. Судя по сообщению агентства «Интерфакс», снаружи станции выключился один из блоков аккумуляторной батареи. Сейчас на МКС работают двое россиян, четверо американцев и один японец.