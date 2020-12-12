Многие деятели культуры скорбят сегодня в связи с сообщениями о смерти народного артиста Валентина Гафта. Он скончался в возрасте 85 лет от последствий инсульта, сообщили его близкие. Никита Михалков назвал его человеком «великого дарования». Владимир Бортко вспоминает, что Гафт был «хохотун, но при этом очень требовательный к себе». «Его работа может служить образцом для многих», — отметил в интервью «Эху» глава Союза театральных деятелей Александр Калягин.

Александр Калягин отметил, что этот год стал очень тяжёлым для театральной общественности.

Прощание с Валентином Гафтом, как ожидается, пройдёт во вторник в театре «Современник». Похоронят народного артиста на Троекуровском кладбище.

Всесоюзная известность к Валентину Гафту пришла в 70-80-х годах прошлого века, когда он снялся в целом ряде популярных фильмов, в частности, в картине режиссёра Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово».