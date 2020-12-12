Z Архив новостей новости
5 0 6 0
14:05, 12 декабря 2020

Сегодня вечером вручаются последние награды Европейской кинопремии, в том числе за лучший фильм года

Сегодня вечером вручаются последние награды Европейской кинопремии, в том числе за лучший фильм года. Церемония проходит в виртуальном формате с 8 по 12 декабря.

Эту премию называют европейским «Оскаром». В конкурсном отборе участвуют только фильмы из стран одного континента. Изначально церемония была запланирована в Рейкьявике, однако в условиях пандемии видео-включение будет проходить из Берлина.

Накануне Европейская киноакадемия в Севилье объявила номинантов. Впервые претендентами на звание «лучший фильм» названы сразу две немецких киноленты. Это мелодрама «Ундина» Кристиана Петцольда и социальная трагедия в формате детектива «Берлин. Александерплатц» Бурхана Курбани по мотивам романа Альфреда Дёблина. Премии за лучший саундтрек к этому фильму уже удостоилась композитор из Германии Даша Дауэнхауэр. Среди номинаций на лучшую женскую роль – немецкая актриса Паула Бер, получившая «Серебреного медведя» на Берлинале за воплощение сказочно-реальной Ундины.

Фаворитом премии считается картина польского режиссера Яна Комасы «Тело Христово», победившая на Венецианском фестивале. Фильм рассказывает о судьбе 20-летнего Даниэля, который после возвращения из тюрьмы по странному стечению обстоятельств становится ксёндзом в небольшом городке. В этой невольной роли ему удается принести настоящее примирение в жизнь религиозной общины после недавно пережитой ею трагедии.

Во время церемонии будет официально утверждена новая глава Европейской киноакадемии, польская режиссер Агнешка Холланд, которая сменит на этом посту немецкого киноклассика Вима Вендерса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Травля вакцины Я могу понять, когда «Спутник v» травят в конкурирующих США или ЕС или в марионеточных failed states. Но открыто травить российскую вакцину в России только потому, что она российская? Это НЕ нормально…

5 394 6 37923 09.12
Блоги

+ Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь Владимир Путин: Рост цен на базовые продукты питания – это пандемией не объяснишь «Я уже упоминал сейчас на предыдущей нашей встрече с Правительством про советские времена, когда всё есть, но не всем хватает. А здесь всё есть, но не всем по карману, не могут купить»...

5 133 6 18767 10.12
8читать ;смотреть
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Этому только одно название — «дебилизм» Как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают? Или они живут в своём мире комиксов, где от слова «санкции» по телу должны пробегать мурашки?

5 83 6 12595 10.12
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Про футбол не о футболе То есть, если что покупать в Израиле, то не футбольные клубы. Это как поехать в Тулу, чтобы купить не самовар, не пряник, не ружье, а, например, арбуз. Бессмыслица. Но, может, стоит и арбуз купить публично, чтобы не так было заметно, что торгуешь на самом деле…

5 41 6 6984 11.12
Блоги

Любовь Соболь юрист Фонда борьбы с коррупцией

+ Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело Мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело «Московский школьник» виновен в заражении детей дизентерией — это факт, установленный судом. При этом Собянин по-прежнему считает, что такая компания может поставлять питание московским детям…

5 48 6 8173 08.12
8читать ;смотреть
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Дискредитация вакцины Так вот я склоняюсь к тому, чтобы при возможности привиться нашим препаратом. Не скажу каким – чем я хуже Пескова в этом смысле? Но меня, конечно, смущает, что мы мало знаем об испытаниях вакцины «Спутник»...

5 143 6 27136 11.12
Блоги

Кусок эфира

Владимир Сухой: Есть надежда, что Чубайс будет говорить на языке, созвучном Байдену Чем сумасшедшее идея, тем больше иногда у нее шансов в политике воплотиться в жизнь. Я думаю, что Чубайс вокруг себя объединит еще пару-тройку людей…

5 44 6 8706 10.12
Блоги

+ Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza: Выходца из Чечни, который убил учителя в пригороде Парижа, с почестями похоронили на родине Baza публикует видео с церемонии прощания…

5 169 6 33298 07.12
8читать ;смотреть
Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Юному ленинцу от старого комсомольца Мы как-то встречались в очной полемике с А.А.Навальным. Алексей был довольно боек, но не очень содержателен…

5 336 6 67170 09.12
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Вакцинация от ковида. Расширяем возможности для записи Это работники МФЦ, культуры, а также работники торговли и услуг…

5 35 6 7276 11.12
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Имеет ли властитель умов право на заблуждение? Моя грусть по Шендеровичу связана не с трудностями перевода с румынского на английский, а с тем что в его особом мнении имеет место попытка реабилитировать слово «негр»...

5 194 6 41282 10.12
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Про новую старую Конституцию Я не могу сказать, что мне нравится всё, что написано сегодня в Конституции Российской Федерации. Но я исхожу из того, что на каждом этапе её принятия и изменения у россиян была возможность сказать переменам «нет»...

5 56 6 12193 11.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Преодолевая брезгливость Они не были евреями, а были литературными экспертами с большим художественным вкусом. А потом резко ожидовели, и стали давать премии только своим…

5 122 6 28004 07:53
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Поразительно, но российский госстрой сооружает специальный инструментарий, специальных набор законодательных инструментов, предназначенных, чтобы издеваться над людьми, которые готовы высказывать свою гражданскую позицию и активно участвовать в жизни российского общества…

5 56 6 13901 11.12
#слушать 49:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Акунин писатель

Каким же невыносимо тяжелым был для них ХХ век Я читаю дневниковые записи все подряд: людей умных, глупых, добрых, злых, все понимающих и ничего не понимающих. Из них складывается картина не витринной, а настоящей жизни страны…

5 217 6 53743 07.12
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Странно Человек, обращающий тревожное внимание на спекуляции и демагогические подмены в теме борьбы с расизмом, — вовсе не обязательно бессознательный расист или нравственный дальтоник. Он просто видит эти жилы в этом проводе, вот и все…

5 115 6 29041 10.12

Популярное за неделю

Новости

Умер Валентин Гафт Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова…

6 14506
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Заявление Путина о начале вакцинации органично звучат на «Первом» среди новостей о мальчике, распятом «украми» в Славянске и немцев, отравивших Навального. А у людей, имеющих отношение к реальности, это вызывают нервный смех…

5 106 6 103415 05.12
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3359050
«Процессы политических убийц»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5364 06.12
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент Если мы начинаем обсуждать доступность для россиян таких элементарных продуктов, и их рост близкий к инфляции, то значит 20 лет мы не тем занимались… Тушим свет и расходимся…

5 168 6 191283 11.12
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты За что убрали Чубайса. Шойгу, Баста, Скрепы, идиоты Подозреваю, что на Толю настучали, в Кремле хихикнули, но как видим, всё запомнили…

5 55 6 182555 06.12
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8892384
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4728652

Сегодня в эфире